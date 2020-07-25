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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Makas maske takmayan gençleri uyardı

DHA

Vali Makas maske takmayan gençleri uyardı


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Valisi Mehmet Makas, kent genelinde artan Covid-19 vakalarına karşı maske takmayanları uyardı. Parkta karşılaştığı gençlere ceplerinde taşıdıkları maskelerini taktıran Vali Makas, 3 gence ceza kesilmesini istedi.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından Barış Manço Parkı'nda yürüyen Vali Mehmet Makas, bir ağacın gölgesinde oturan gençlerin maskesiz olduğunu fark edince yanlarına gitti. Vali Makas neden maske takmadıklarını, kendilerinin ve çevredeki insanların sağlığı için maske takmanın önemli olduğu uyarısında bulundu. Vali, 3 gence kişi başı 900 TL, para cezası uygulanmasını istedi. Para cezası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, ceplerinden çıkardıkları maskeleri takarak kendilerini savunmaya çalıştı. Bu sırada yanlarından geçen vatandaşları örnek gösteren Vali Makas ile gençler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Vali Makas; "Ekipler sahada, uyaracaklar. Uymayanlara da 900 TL cezası var, toplumumuzun sağlığı için o cezayı kestireceğiz. Ben Erzincanlılardan destek bekliyorum. İnşallah bu hastalığın, bu virüsün önüne böyle geçeceğiz. Ama tedbir almadığımız sürece, önümüz kış, daha da sıkıntı yaşarız. İnanıyorum ki Erzincanlılar buna en iyi şekilde uyacak, cezaya da muhatap olmadan maskeyi takacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-07-25 11:35:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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