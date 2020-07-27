Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti

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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde şarampole uçan traktörün sürücüsü 19 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çayırlı ilçesine bağlı Büyükgelengeç köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkasında ot biçme makinası takılı traktör ile kendilerine ait tarlaya giden 19 yaşında ki Yoldaş İpek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör ile takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada Yoldaş İpek olay mahallinde hayatını kaybetti. Çayırlı Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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