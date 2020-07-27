Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıktı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 37, Iğdır ve Tunceli’de 38, Erzurum’da 32, Kars’ta 29, Ağrı’da 33, Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.