Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, “28.07.2020 yarın saat 10.00 ile 19.00 arasında Erzurum ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın yerel olarak kuvvetli (3661km/sa.) ve kısa sureli fırtına (6270 km/sa.) olarak esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.