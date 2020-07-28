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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak, beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak, beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu, açık ve zamanla parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Iğdır’da 36, Ağrı'da 33, Kars'ta 31 ve Erzurum ile Ardahan'da 30 derece olması öngörülüyor.
Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli rüzgar beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzlukla karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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