Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da hareket halindeki otomobil yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dorsedeki otomobillerden 3´ü kullanılamaz hale geldi.
SivasErzincan karayolunun Kantarlar mevkiinde gece saatlerinde Gökhan Çiçek yönetimindeki 34 KM 5514 plakalı TIR´ın dorsesinde yangın çıktı. Durumu fark eden TIR´ın şoförü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. TIR´ın taşıdığı dorsedeki sıfır kilometre 6 otomobilden 3'ü kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-07-29 09:48:52
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