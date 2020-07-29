"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da hareket halindeki otomobil yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dorsedeki otomobillerden 3´ü kullanılamaz hale geldi.

SivasErzincan karayolunun Kantarlar mevkiinde gece saatlerinde Gökhan Çiçek yönetimindeki 34 KM 5514 plakalı TIR´ın dorsesinde yangın çıktı. Durumu fark eden TIR´ın şoförü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. TIR´ın taşıdığı dorsedeki sıfır kilometre 6 otomobilden 3'ü kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-07-29 09:48:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.