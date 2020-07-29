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Erzincan Hayvan Pazarında kurbanlık denetimleri devam ediyor

İHA

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban pazarlarına yönelik denetimler devam ediyor.

Erzincan Hayvan Pazarında kurbanlık denetimleri devam ediyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban pazarlarına yönelik denetimler devam ediyor.
Erzincan’ da kurban bayramı yoğunluğu yaşanırken, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür V. Serkan Kütük eşliğinde görevli personeller tarafından bayram öncesi kontroller yapılmaya devam ediliyor. Kurban pazarları, kesim yerleri ve mezbahanelerde Covid19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan denetimlerde vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak “Kurbanlık Hayvan Rehberi” broşürü verildi. Ayrıca vatandaşlara il ve ilçe müdürlüklerine gidilmesine gerek kalmadan kurbanlık hayvanlara ait bilgileri hayvan küpe numarası girerek görebildikleri TÜRKVET mobil uygulaması’ da tanıtıldı.
8 İlçe ve merkezde eş zamanlı yürütülen kontrollerde aykırı bir duruma rastlanılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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