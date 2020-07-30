24Erzincanspor, Kılıç’la yolları ayırdı

TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç’la yolları ayırdı.
TFF 3'üncü Lig playoff mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 21 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Kemal Kılıç’la yeniden anlaşma sağlayamadı.
Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:
“Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni sezon için anlaşmaya varılamadı. Hocamıza ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve yaşattıkları şampiyonluk için teşekkür ederiz.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.