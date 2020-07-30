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24Erzincanspor, Kılıç’la yolları ayırdı

İHA

TFF 2. Lig'e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç'la yolları ayırdı.

24Erzincanspor, Kılıç’la yolları ayırdı

TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç’la yolları ayırdı.
TFF 3'üncü Lig playoff mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 21 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Kemal Kılıç’la yeniden anlaşma sağlayamadı.
Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:
“Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni sezon için anlaşmaya varılamadı. Hocamıza ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve yaşattıkları şampiyonluk için teşekkür ederiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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