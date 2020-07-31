Vali Makas, yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi

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Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Vali Yardımcısı vekilleri İsmail Demir ve Eyüp Kaykaç ile beraberindeki heyet, kentte yapımı devam eden 12 bin kişilik stadyum inşaatında ve Dörtyol yerleşkesindeki 500 yataklı modern devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar.

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