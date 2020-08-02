Süs havuzunda tehlikeli serinlik

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Erzincan’da sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Erzincan’da Binali Yıldırım Parkı içerisinde ki süs havuzu sıcaktan bunalan çocukların eğlencesi haline geldi. Hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Erzincan’da sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek amacıyla geldikleri Binali Yıldırım Parkı'ndaki süs havuzlarına girdi.

Yasak ve tehlikeli olmasına, ayrıca korona virüs tehlikesine de aldırış etmeden parkta bulunan süs havuzuna giren çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamamaları dikkatlerden kaçmadı.

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