Erzincan’da Covid -19’dan 1 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da korona virüs (Covid19) tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erzincan’da Covid 19 hastalığına yakalanan 1 kişi dün yaşama veda etti. Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü günden bugüne kadar Erzincan’da Covid 19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son ölümle birlikte 9’a ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.