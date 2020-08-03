Mısır tezgahı için kendini yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır tezgahı için kendini yaktı

İHA

Erzincan'da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Mısır tezgahı için kendini yaktı

Erzincan’da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.
Olay, bayramın ilk günü akşam saatlerinde Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.’den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.
Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon’a sevk edildi. Trabzon’da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da Covid -19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid -19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Erzincan’da kasapların kıyma mesaisi
YEREL HABERLER Erzincan’da kasapların kıyma mesaisi
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Vali Makas, bayram ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, bayram ziyaretlerinde bulundu
Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X