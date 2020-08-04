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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis anonslarla vatandaşları uyardı

İHA

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde polis ekipleri, 'Evde kal ve maske takma' çağrısı yaptı.

Polis anonslarla vatandaşları uyardı

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde polis ekipleri, 'Evde kal ve maske takma' çağrısı yaptı.
Dünyayı saran korona virüs salgınında yeni normalleşme ve maske bilincinin kazanılması ile yavaş yavaş normal hayata dönüş sağlanıyor. Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal, sosyal mesafeye dikkat ve maske takma' çağrısı yapıyor.
Polis aracından yapılan anonsta “Kıymetli vatandaşlarımız korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Yazın gelmesi havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Sisin ve sevdikleriniz için evlerde kalmaya, kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya, bir hassa maske takmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim” denildi.
Ayrıca caddelerde maske takmayan vatandaşları da polisiler sürekli maske takma uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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