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Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

İHA

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemaliye, Kemah ve İliç ilçelerinde ölçüldü.

Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye, Kemah ve İliç ilçelerinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 35, Iğdır ve Ağrı’da 31, Erzurum’da 29, Kars’ta 26, Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.
Öte yandan dün bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan Kemaliye’de 36,4, Kemah’ta 35,6, ve İliç’te 34,7 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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