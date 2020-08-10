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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı vatandaş askeri helikopter ile kurtarıldı

İHA

Yaralı vatandaş askeri helikopter ile kurtarıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde pikniğe giden ve kayalıklardan uçurama yuvarlanan yaralı vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Tunceli’den sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle vatandaş bulunduğu alandan alınıp hastaneye kaldırıldı.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Aşağımutlu köyünde dün akşam saat 20.00 sıralarında pikniğe giden ve bir daha haber alınamayan Şerif Özmen, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Aşağımutlu köyü Koşan mevkiinde meydana geldi. Dün arkadaşlarıyla pikniğe giden ve saat 20.00 sıralarında uçuruma düşerek yaralanan Şerif Özmen için köylüler seferber oldu. Saat 01.00 sıralarından olay jandarma ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay bölgesine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin 8 saatlik arama ve özverili çalışmaları sonucunda vatandaş yaralı olarak bulundu.

Ambulans helikopter inemedi
Bölgenin dağlık ve kayalık olmasından dolayı karadan tahliye imkanı olmadığından, yaralanan şahıs için Sağlık Bakanlığına ait helikopter bölgeye 3 kez inme teşebbüsünde bulunmasına rağmen inemedi.

Tunceli’den askeri helikopter çağrıldı
Daha sonra ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopter bölgeye sevk edildi. Yaralı Şerif Özmen’e ulaşıldıktan sonra 112 ekipleri ilk müdahalede bulundu. Özmen, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özmen’in sol ayağında kırık tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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