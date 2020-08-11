24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor teknik direktörlük için Özcan Kızıltan ile prensipte anlaşmaya vardı.
Bu sene TFF 2. Lig’e yükselen ve Teknik Direktör Kemal Kılıç’la yolları ayıran 24Erzincanspor, kariyerinde Bucaspor, Göztepespor, Tarsusspor ve Bayburtspor’da şampiyonluk yaşayan Özcan Kızıltan ile prensipte anlaşmaya vardı.
En son Nevşehir Belediyespor’u çalıştıran Kızıltan’ın Çarşamba günü 24Erzincanspor’a resmi imzayı atacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.