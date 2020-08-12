Yürüme yetisi olmayan gence akülü araba hediye edildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan gence akülü araba hediye edildi.

16 yaşındaki Sinan Ç., 5 yıl önce Ankara’da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yürüme yetisini kaybeden genç adam hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürdü.

Erzincan merkeze bağlı Yalınca köyünde anne ve babası ile 5 kardeşiyle birlikte 70 metrekarelik bir evde yaşayan Sinan’a akülü araba alınabilmesi için bir kampanya başlatıldı.

Kampanya sonunda toplanan 8 bin lirayla Sinan’a akülü araba alındı. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, akülü arabayı gence teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.