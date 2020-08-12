Telefon dolandırıcısı Kemaliye’de otelde film izlerken yakalandı

Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp telefon aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen çeteden biri Kemaliye’de kaldığı otelde film izlerken yakalandı, bağlantılı olduğu 3 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Özellikle kendilerine yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık çetesi, 9 Ağustos günü N.Ö. isimli kadını telefonla arayarak kendilerini savcı olarak tanıtıp 30 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldılar.

Kadın daha sonra dolandırıldığının farkına varması üzerine polise giderek şikayette bulundu.

Yapılan kamera ve alan çalışması neticesinde şüpheli O.K’nin Antalya’dan Gümüşhane’ye geldiği, Trabzon il merkezi ve ilçeleri ile Erzincan ilinde de yine aynı yöntemle telefon dolandırıcılığına teşebbüste bulunduğu, şahsın yurtdışı kaynaklı numaralarla yönlendirildiğini belirleyen ekipler takipli çalışma sonucu şüpheli O.K’yi olaydan bir gün sonra Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kaldığı otelde film izlerken kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli O.K’nin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları tespit edilirken, yurt dışı bağlantılı olduğu Y.Y ve Antalya’dan yönlendirildiği belirlenen şüpheliler Y.K. ve O.Z’nin kimlik bilgilerini tespit eden polis ekipleri konuyu ilgili birimlere bildirdi. O.K ile bağlantılı Y.Y., Y.K ve O.Z’nin yakalanması için birimler arası koordineli çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli O.K., adliyeye sevk edildi.

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