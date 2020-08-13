Tercan’da kışlık saman hazırlıkları sürüyor

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Tercan’da buğday hasadının başlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı.

Çiftçiler, kış aylarında hayvanlarını beslemek için kullanacakları samanları şimdiden hazırlamaya başladı. Çiftçiler aşırı sıcağa rağmen buğday tarlalarında kalan öğütülmüş buğday çöplerinin oluşturduğu saman dağları içerisinde çalışma başlattı. Traktörlere yüklenen samanlar daha sonra depolara taşınıyor.

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