Doğu Anadolu’da 4 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu; zamanla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 29, Iğdır’da 31, Erzurum’da 25, Kars’ta 24, Ağrı’da 27, Ardahan’da 20 derece olması öngörülüyor.

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