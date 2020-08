Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarısı

Erzincan Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak bu hafta sonu yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020ALES/1) saatlerinde vatandaşların gürültü kirliliği yapmamaları istendi.

Yapılan açıklamada, “T.C. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde yapılacak olan 2020ALES/1, 16 Ağustos 2020 Pazar günü, saat 10.15’de 150 dakika süre ile tek oturum olarak ilimizde; Eğitim Fakültesi (EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi), Erzincan Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi, Erzincan Ortaokulu, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu, Fen Edebiyat Fakültesi ( EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi), Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi, Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu (EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi) ve Erzincan T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu sınav binalarında gerçekleştirilecektir. Sınav yapılacak binaların yakınında sınav süresince otoların klakson çalmaları, ambulans, itfaiye araçlarının sirenlerinin çalışması, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması, bina yıkım ve hafriyat çalışmaları ile seyyar satıcı gürültüleri ve benzeri her türlü gürültünün yapılmaması gerekmektedir” denildi.

