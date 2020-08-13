Vali Yardımcısı Ayrancı’nın 'Covid-19' testi pozitif çıktı

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Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın 'Covid19' testi pozitif çıktığı öğrenildi.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’da görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle yapılan Covid19 testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre Vali Yardımcısı Ayrancı’ya Sağlık Müdürlüğü yetkileri Covid19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı. Ayrancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan il genelinde vaka sayılarında artış gözlenirken belediye ve camii anons sistemi ile Erzincanlılar sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.

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