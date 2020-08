Ali Babacan: "Kahvehane esnafı zorda. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştır"

– Erzincan Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Ali Babacan, korona virüs tedbirleri kapsamında okey, tavla gibi oyunların yasaklanmasının kahvehane esnafını mağdur ettiğini belirterek, "Bizde diğer meslek dalları gibi normalleşmek istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştır" dedi.

Babacan, esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğini ifade etti. Kahvehane esnafının ödemelerini gerçekleştirmekte zorlandığını belirten Başkan Babacan, şöyle konuştu:

"Hepimizce bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid19 salgını nedeniyle, virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay ocağı, çay bahçesi, İnternet kafeler, düğün salonları, spor salonları, okul kantinleri, playstation ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları doğrultusunda da 01 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi işyerlerimiz oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup İnternet Kafe ve Playstation Salonları ise 01 Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçmiştir.



Kahveci esnafımız mağdur edilmiştir

İnsan sağlığı konusunda Hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı açıkça belirtmekle birlikte yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren özellikle Kahveci esnafımız yaşanan bu süreçte son derece mağdur edilmiş olup evinin geçimini bile sağlayamayacak hale gelmiştir. Normalleşme süreci kapsamında bütün meslek dallarına uygulanan kısıtlamalar kısmı olarak kaldırılmasına rağmen Kahvehanelere uygulanan kısıtlama ve yasaklar devam etmektedir. Kahvehanelerde oyun yasağı olduğundan dolayı kahvehane esnafının büyük bir bölümü iş yerleri halen kapalıdır. Oysa ki vatandaşlarımızın stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyunları oynadığı bu işyerlerimiz toplumun sosyalleşmesi açısından önemli yere sahiptir.



Bizde artık normalleşmek istiyoruz

Toplumumuzun her safhası belirli hijyen kurallarına uymak kaydıyla normalleşmesine rağmen Kahvehaneler bu normalleşme sürecine girmemiştir. Binlerce insan aynı uçakta aynı otobüste seyahat ederken, binlerce insan aynı plajda eğlenirken, binlerce insan AVM lerdeki kapalı ortamlarda gününü geçirirken, binlerce insan düğünlerde kol kola oyun oynarken, aynı masada yemek yerken, binlerce işçi aynı kapalı fabrika ortamında çalışırken nasıl oluyor da aynı masada birbirine en az bir metre mesafe ile sabit oturan dört kişi sosyal mesafe olduğu halde neden oyun oynayamıyor.

Bizde diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istiyoruz. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır.



Sıkıntıları içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır

Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple çoğu esnafımız mülk sahipleri ile sıkıntı yaşamakta sürecin uzaması sıkıntıları içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır.

Anayasamızın 173. Maddesine göre Devlet, Esnaf ve Sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür denilmektedir. Bu nedenle devletimizden kısıtlı olarak iş yerlerini açan kahvehaneci esnafımız için gereken destekler sağlanmalıdır.Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Bu zor ve ağır şartlarla ayakta kalma mücadelesi veren esnafımıza maddi bir destek sağlanmadığı gibi uzayan bu süreç karşısında esnafımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır.

Oyun yasağının kaldırılmasını, kaldırılmadığı taktirde kahveci esnafımıza hayatını idame ettirecek şekilde her ay en az asgari ücret kadar nakdi bir yardımın yapılmasını, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesini,

Oyun yasağının devam ettiği süre zarfında esnafımıza kira yardımı yapılmasını, süreç devam ettiği sürece işyerlerinden elektrik, su ve doğalgaz ücretlerinin alınmamasını, 5 aydır kapalı olan esnafımızdan SGK primleri ve Maliye Bakanlığına ödenen vergilerin alınmamasını, Kapalı olduğumuz süre boyunca belediyeler tarafından alınan vergilerin alınmamasını istiyoruz.

Yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İlgili Bakanlıklarımızdan talep ediyor, bu taleplerimiz haricinde özellikle şu hususu belirtmekte fayda görüyorum. Şayet oyun yasağının kaldırılması halinde esnafımız alınacak olan her türlü tedbir ve hijyen kuralına harfiyen uymaya hazır olduğunu belirtmek isterim"

