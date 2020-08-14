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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kuru fasulye üretimi artıyor

İHA

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuru fasulye ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan’da kuru fasulye üretimi artıyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuru fasulye ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” kabul edilerek şeker tipi “Surur Bey” kuru fasulye tohumlukları üreticiye dağıtıldı. Proje kapsamında 2020 yılı üretim sezonunda ekimleri yapılan kuru fasulye alanlarında büyük başarı sağlandı.
Mollaköy Beldesinde düzenlenen tarla günü etkinliğine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, amaçlarının il genelindeki kuru fasulye ekim sahalarını ve üretimini artırmak olduğunu söyledi.
Şahin, ”Daha önceki yılarda da bölgede demonstrasyon alanları kurarak çiftçilerimizin farklı kuru fasulye çeşitlerini birebir görmesini sağlamıştık. Bu kapsamda kuru fasulye tohumu, bakteri aşılaması yapılmış ve ekimi yapılacak tarlalardan toprak numunesi alınarak sonuçlarına göre gübre tavsiyesinde bulunulmuştu. Teknik personelimizce her bir tarlayı sürekli gözetim altında tutarak hastalık ve zararlılara karışı önemler alarak kuru fasulyede önemli verim artışları sağlamıştık. Bu üretim sezonunda da şeker tipi “Surur Bey” fasulye projemizi gerçekleştirdik. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak böyle bir proje uygulamamızdaki asıl amaç, Erzincan’da öne çıkan tarımsal ürünler arasında yer alan kuru fasulye çeşitlerini fazlalaştırarak ekim alanlarını, üretimini artırmak ve Erzincan'a katma değerin sağlamaktır" dedi.
Ayrıca Covid19 tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan kaynaklar ile Erzincan genelinde 174 üreticimize % 75 hibeli 20 ton fasulye tohumluğunun da dağıtıldığını belirten Şahin, bakanlığımız öncülüğünde “ekilmeyen toprak kalmasın” sloganıyla yapılan ekimlerde yüksek verim alındığını söyledi.
Proje kapsamında sağlanan şeker tipi “Surur Bey” tohumluklarla 6 dönüm arazisinde ekim yapan çiftçi Veli Ataman, denemenin son derece başarılı sonuçlandığını belirterek, ürünün verim ve kalite açısından çok üstün olduğunu söyledi. Tarım Bakanlığına ve İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ataman, Erzincan'da kuru fasulye yetiştiriciliğinin yeni çeşitlerle daha da başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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