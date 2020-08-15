Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar Erzincan’da 28, Iğdır'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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