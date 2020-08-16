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Bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi

İHA

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi.

Bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “13.08.202015.08.2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz "Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan 33 meslektaşlarımıza sertifikalarını takdim ettik. Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Program süresi 24 saattir. Eğitim seminerinin kapsamını; a) Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar. b)Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar. c) Destekten Yoksun Kalma Zararları. d) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar oluşturmaktadır. Meslektaşımız Hakan Erdem’e güzel sunumu ve verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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