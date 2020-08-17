Lastiği patlayan sürücüye polisler yardım etti

Erzincan’da seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti.
Erzincan’dan Erzurum istikametine doğru ilerleyen bir sürücünün otomobilinin lastiği patladı. Lastiğini değiştirmekte zorlanan sürücüye denk gelen trafik polisleri yardım etti.
Aracın lastiğini polisler değiştirirken sürücü gördüğü yardımdan dolayı Emniyet teşkilatına teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.