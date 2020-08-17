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Ciritçinin attan düşme anı Minik ciritçi performansı ile göz doldurdu

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata dönüş sürecine geçilmesiyle Erzincan'da sporcular, uzun bir aradan sonra atlarına binerek dörtnala cirit oynadı. Bir ciritçinin attan düşme anı kameraya yansırken 9 yaşındaki en küçük ciritçi ise performansıyla izleyenlerden alkış aldı.

Ciritçinin attan düşme anı Minik ciritçi performansı ile göz doldurdu

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata dönüş sürecine geçilmesiyle Erzincan’da sporcular, uzun bir aradan sonra atlarına binerek dörtnala cirit oynadı. Bir ciritçinin attan düşme anı kameraya yansırken 9 yaşındaki en küçük ciritçi ise performansıyla izleyenlerden alkış aldı.
Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları ata sporu cirit, Covid19 tedbirlerinin esnetilmesiyle yeniden başladı.

Dostluk maçı nefes kesti
Erzincan Fatih Mahallesi'ndeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Ilıca Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti. Oynanan müsabakayı tribünde büyük beğeni ile izleyen cirit severler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalamasını alkışladılar.

Alkışlar Hamza Yiğit’e
Müsabakanın bir bölümünde sahada yer alan Muammer Aydın Atlı Spor Kulübünün lisanslı en küçük sporcusu 9 yaşındaki Hamza Yiğit Albayrak ise Karabey isimli atıyla gösterdiği performans ile izleyenlerden alkış aldı.
Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda minik sporcu babası olan Metin Albayrak, “Hamza Yiğit’in hem kulüp başkanlığını hem de kaptanlığını yapıyorum. At bir gönül işidir, oğlumda küçük yaşlarda 3 yaşında ata olan ilgisini belli etti. Baba beni ata götür ata bineceğim, ata yem vereceğim dedi yavaş yavaş kendisi güzel bir ciritçi olacaktır. Ata sporunu devam ettirmeye gelecek nesillere taşımak için yeni sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Maalesef ata sporlarına olan ilgi çok fazla değil, insanlar çocuklarını ata bindirmeye korkuyorlar. Futbolda nasıl tehlike varsa, kayakta nasıl bir tehlike varsa ciritte de o kadar bir tehlike var, atı seviyoruz yaptığımız sporu seviyoruz” diye konuştu.
Minik sporcu Hamza Yiğit Albayrak ise ata binmeyi sevdiğini, çok güzel bir duygu olduğunu söyleyerek babası ile antrenmanlarda cirit vermediğinden dolayı iyi anlaşamadıklarını söyledi.

Ciritçi ölümden döndü
İzleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında devam eden müsabakada bir binici ise atın ayağının tökezlemesi sonrası atı ile birlikte yere düştü.
Ilıca Atlı Spor Kulübü cirit takımı oyuncusu karşılaşmanın ikinci yarısında atının tökezlemesi sonucu atıyla birlikte yere kapaklandı. Sporcunun atın üzerinden yüzüstü toprağa düşmesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Kısa sürede kendisini toplayan sporcu ve atı herhangi bir yara almadan kurtuldu. Yaşanan kazanın ardından sporcu, yeniden ata binerek izleyenlerin tezahüratları arasında müsabakaya devam etti.
Öte yandan, gösteri maçında puanlamanın olmaması nedeniyle ciritçiler tüm hünerlerini sergilerken, Erzincanlı sporseverler oldukça zevkli bir cirit müsabakası izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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