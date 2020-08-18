Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içerisinde en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 32, Iğdır’da 30, Erzurum ve Ağrı’da 27, Kars’ta 25 ve Ardahan’da 24 derece olması öngörülüyor.

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