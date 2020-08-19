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32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında Erzincan’ı temsil edecek

İHA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 32.'si düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında bu sene Erzincan'ı Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu sınıf öğretmeni Abdulkadir Aykut temsil edecek.

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında Erzincan’ı temsil edecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 32.'si düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında bu sene Erzincan'ı Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu sınıf öğretmeni Abdulkadir Aykut temsil edecek.
Çalışmalarına Erzincan Olimpik Yüzme Havuzunda başlayan Abdulkadir Aykut, “Yüzme ile amatör olarak uzun yıllardır ilgileniyordum. Kıtalararası Yüzme Yarışına katılmayı da 34 senedir düşünüyordum ancak bu seneye kısmet oldu. Verimli bir hazırlık sürecinden sonra Eryaman Yüzme Havuzunda 800 metre elemelerini başarıyla geçerek, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılmaya hak kazandım. İlk defa katılacağım için heyecanlı ve çok mutluyum. İnşallah yarış günü Asya'dan Avrupa'ya kulaç atarak, en iyi dereceyle yarışı bitirmek istiyorum. Erzincan Olimpik Yüzme Havuzunda başladığım antrenmanlara şu anda Sakarya'da devam ediyorum." dedi.
Yüzmeyi 1314 yaşlarında Boğaz'da öğrendiğini söyleyen Aykut, “Bu sebeple Boğaz'da yüzmek benim için özel bir anlama sahip. Uzun yıllar sonra tekrar Boğaz'da kulaç atmak ve Asya ile Avrupa'yı birleştirmek heyecan verici olacak. Dünyanın sayılı açık su organizasyonlarından birinde Erzincan'ı en iyi şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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