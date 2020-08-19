TYB Erzincan Şubesi’nden Vali Makas’a hayırlı olsun ziyareti

'İyi ki senin kızınım'

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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Erzincan Valisi Mehmet Makas’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Zeytinburnu Kaymakamlığı'ndan Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Zeytinburnu Kaymakamlığı'ndan Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görev yerinde kendilerine başarı dileklerini ilettiler.

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