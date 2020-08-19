Erzincan’da toprağa gömülü ceset bulundu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde toprağa gömülü ceset bulundu.
Tercan ilçesinde bugün saat 16. 30 sıralarında toprağa gömülü ceset bulundu. Cesedin Tercan’da 10 gündür kayıp olarak aranan yaşlı bir kişiye ait olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde savcının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.