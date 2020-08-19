Erzincan’da toprağa gömülü ceset bulundu

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Tercan ilçesinde toprağa gömülü ceset bulundu.

Tercan ilçesinde bugün saat 16. 30 sıralarında toprağa gömülü ceset bulundu. Cesedin Tercan’da 10 gündür kayıp olarak aranan yaşlı bir kişiye ait olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde savcının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.