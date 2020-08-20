Tuğgeneral Şan’dan Başkan Aksun’a ziyaret

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59’ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı görevine Atanan Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

Başkan Aksun, 59’ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan’a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Aksun günün anısına Tuğgeneral Şan’a Erzincan’a özgü el işlemeli bakır hediye etti.

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