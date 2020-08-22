Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'da, hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden Afganistan uyruklu çoban öldü.

Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyü yaylasında meydana gelen olayda, hayvan otlatan Afganistan uyruklu çobana yıldırım isabet etti. Yapılan ihbar üzerine zorlu arazi şartlarında jandarma, 112 ve UMKE ekipleri olay yerine ulaştı. Hayatını kaybeden çobanın cansız bedeni ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.