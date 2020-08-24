Uyuşturucudan boya tabloları ve tavla yapmışlar

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'da, polisin durdurduğu otobüsün bagajında, yağlı boya tablosu ve tavla takımı gibi hazırlanan, sıkıştırılmış plaka halinde 55,6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin bagajda tepki verdiği çuvallar içinde, çok sayıda yağlı boya tablosu ve tavla takımı bulundu. Tablolar ile tavla takımını inceleyen ekipler, 55,6 kilogram metamfetamin maddesinin sıkıştırılmasıyla yapıldığını belirledi. Çuvalların sahibi olan A.A. (42), gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-24 15:59:25



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