Seyir halindeki kamyonun kasasında yangın

Erzincan’da seyir halindeki kamyonun kasasında bulunan hurda malzemeler yandı. Yangın nedeniyle ErzincanErzurum kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.



Yangın, bugün akşam saatlerinde ErzincanErzurum karayolu 35. kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mercan’dan Erzincan’a hurda taşıyan 27 UY 610 plakalı kamyonun lastikleri alev aldı. Lastiklerden çıkan yangın daha sonra kamyonun kasasında bulunan hurda malzemelere sıçradı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, trafik akışını durdurarak kamyonda çıkan yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden önlendi. Bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapanan Erzincan Erzurum karayolunda soğutma çalışmalarının ardından ulaşım sağlandı.

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