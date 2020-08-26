Bakan Kasapoğlu: Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır



Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´daki Ergan Kayak Merkezi´nde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl İstanbul´da yapılacak olan Formula 1 yarışlarıyla ilgili olarak, "Türkiye uluslar arası organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır" dedi.

Spor yatırımlarını incelemek ve bazı ziyaretlerde bulunmak için Erzincan´a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ergan Kayak Merkezi´ni gezdi. Merkezle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, bu yıl İstanbul´da yapılacak olan Formula 1 yarışlarını en iyi şekilde organize edeceklerini söyledi. Kasapoğlu, "Şunu rahatlıkla ifade edebilirim, Türkiye, uluslar arası organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır. Bunda da tabii ki en büyük minnetimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah bundan sonraki süreci gerek Formula 1 gerek diğer organizasyonlarla en güzel şekliyle gerçekleştireceğiz.

İstanbul tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren alın teri döktüğü, semt semt, mahalle mahalle yatırım yaptığı, bunları şu an hızlı bir şekilde bakanlık olarak, diğer bakanlıklar olarak devam ettirdiğimiz, güzide ve önemli bir ilimiz. Dünyanın başkenti İstanbul, Formula 1'i de en güzel şekliyle, bugüne kadar diğer otomobil organizasyonlarına en güzel şekliyle ev sahipliği yaptığı gibi, gerçekleştirecektir. Bu yıl pandemi nedeniyle bazı organizasyonlar ertelendi, önümüzdeki süreçte organizasyonlar ve spordaki iddiamızı, her alanda ve branşta şampiyonlar yetiştirerek, şanlı bayrağımızı dalgalandırarak zirveye olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, futbol maçlarıyla ilgili tedbirlerin alındığını da ifade ederek; "Bu konuları futbol federasyonumuz güzel bir şekilde koordine ediyor. Örneğin, geçtiğimiz sezonun planlanması, sonraki maçların organizasyonu, ilgili birimlerin eş güdümü ve istişare mekanizması ile yürüdüğü gibi, bundan sonraki süreçte de bu önemli konular yine yürütülecektir. Bu pandemi sürecini inşallah insanlık olarak en kısa sürede atlatalım" dedi.

Bakan Kasapoğlu şehir stadı inşaatında da incelemelerde bulunduktan sonra Vali Mehmet Makas´ı makamında ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-26 17:08:12



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