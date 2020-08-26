Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde K.S. (20) şakalaşırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu amcasının oğlu Samet S.'yi (18) vurdu. Samet S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul´dan yaz tatili için Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., saat 08.30 sıralarında iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfek elindeyken kuzeni Samet S. ile şakalaştı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki amcasının oğlu Samet S.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Samet S., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. K.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samet S.'nin Trabzon´da hafızlık eğitimi aldığı tatil için memleketine geldiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-26 17:25:57



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