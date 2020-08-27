Rektör Levent’in test sonucu pozitif çıktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’in korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
Bir kaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Dr. Akın Levent’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Rektör yardımcıları da pozitif
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent‘in yanı sıra rektör yardımcıları ve özel kalem ve bazı korumaların da test sonuçları pozitif çıktı.
Rektör Levent, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Erzincan'daki programlarına izalasyonda olması dolayısıyla katılamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.