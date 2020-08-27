Gazeteci Fatih Çetinkaya’nın mutlu günü

Kazankaya Gazetesi muhabiri ve Erzincan basınının sevilen isimlerinden Fatih Çetinkaya, hayatını Esra Gündoğan ile birleştirdi.

Gazeteci Fatih Çetinkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler altında evlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının uygulandığı düğüne çok sayıda davetli katıldı. Çetinkaya'yı mutlu gününde basın camiasından birçok isim yalnız bırakmadı.

Damat Çetinkaya, düğüne katılan tüm konuklara teşekkür ederek, "Düğünümüze teşrif eden tüm dostlara, akrabalara, tanıdıklara, arkadaşlara gönül bağımız olan herkesten Allah razı olsun. Allah böyle mutluluğu herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu.

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