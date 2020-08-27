Mimar Sinan Mahallesinde yol çalışması

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Yeni imara açılmış alanlarda çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesinde yol çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bölgede olası inşaat çalışmaları esnasında vatandaşların toz, çamur, görüntü kirliliği gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamaları için yollarda geçici olarak sathi kaplama çalışması yapılıyor. Geçici çözüm kapsamında yapılan sathi kaplama çalışmaları gün içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak.

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