Erzincan'da Rektör Levent ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile 3 rektör yardımcısının yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Levent ile yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Rektör Prof. Dr. Levent ile rektör yardımcıları Ekinci, Ertugay ve Başıbüyük'ün evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-27 16:44:00



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