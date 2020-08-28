Profesörden davullu ve boyalı 'pandemi farkındalığı' etkinliği



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 'Covid-19 Pandemisi´ ile eğitime dikkat çekmek için kendini kırmızı-beyaz renklere boyayıp, davul çaldı.

Covid 19 salgınına dikkat çekmek isteyen EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, ilginç bir performansa imza attı. Sabah saatlerinde Ordu Caddesi üzerindeki saat kulesi önüne gelen Kavukçu, elleri ve yüzü ile kıyafetlerini kırmızı-beyaz renklere boyadı. Ardından da boynuna asılı davulu çakarak, Ordu Caddesi´nde yürüdü. Dekan Kavukçu, yüksek sesle bağırarak vatandaşları pandemiye karşı dikkatli olmaları için uyardı.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, gerçekleştirdiği performansın pandemi, eğitim ve etkileşim başlığı altında olduğunu ifade ederek; "Pandemi sürecinde yaşamın, eğitimin ve özellikle kendi alanım olan sanat eğitiminin önemine vurgu yapmak istedim. Hayatın en önemli parçası olan yaşamın, birbirimize saygı göstererek, dikkat ederek, özen göstererek yaşamanın önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde mesafeye dikkat edeceğiz, maskeyi takacağız, eğitimimizi alacağız, üniversitemize eğitim için gelen öğrencilerimize önem vereceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-28 12:07:37



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