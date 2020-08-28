Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 759 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 759 oldu

İHA

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 60 bin 759 oldu.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 759 oldu

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 60 bin 759 oldu.
TÜİK motorlu kara taşıtları, Temmuz 2020 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkemizde Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 60 bin 759 oldu.
Türkiye genelinde Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,8'ini otomobil, %22,4'ünü motosiklet, %11,7'sini kamyonet, %3,3'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %82,6 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %250,4, otomobilde %165,0, kamyonette %103,1, kamyonda %86,0, otobüste %69,7, minibüste %53,1, motosiklette %5,3 artarken, traktörde %10,2 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %105,4 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %545,7, otobüste %205,2, minibüste %171,7, kamyonette %168,1, otomobilde %116,0, traktörde %79,7, kamyonda %72,4 ve motosiklette %65,0 arttı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 653 bin 515 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,5'ini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuz ayında 995 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %72,5'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %6,0'ını motosiklet, %2,1'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında 83 bin 119 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. OcakTemmuz döneminde 526 bin 939 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakTemmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %81,6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylece OcakTemmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.
OcakTemmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %47,8'i benzin yakıtlıdır. OcakTemmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin %47,8'i benzin, %43,1'i dizel, %6,0'ı LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,1'i LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OcakTemmuz döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. OcakTemmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin %30,6'sı 14011500, %25,7'si 15011600, %23,3'ü 1300 ve altı, %13,6'sı 13011400, %5,7'si 16012000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakTemmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 146 bin 24'ü beyaz renklidir. OcakTemmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin %49,0'ı beyaz, %25,8'i gri, %7,4'ü siyah, %7,0'ı mavi, %6,6'sı kırmızı, %1,6'sı turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,6'sı diğer renklerdedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cuma hutbesinde ' Muharrem ayı ve 30 Ağustos' vurgusu
YEREL HABERLER Cuma hutbesinde ' Muharrem ayı ve 30 Ağustos' vurgusu
Profesörden davullu ve boyalı 'pandemi farkındalığı' etkinliği
YEREL HABERLER Profesörden davullu ve boyalı 'pandemi farkındalığı' ...
Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Büyük zaferin 98. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla kutlayacağız”
YEREL HABERLER Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Büyük zaferin 98. yıl ...
Profesör, Covid-19’a davul çalıp boyanarak dikkat çekti Güzel Sanatlar Fakültesi dekanından pandemi, eğitim ve etkileşim performansı
YEREL HABERLER Profesör, Covid-19’a davul çalıp boyanarak dikkat ...
Kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Müftü Çakır’dan geleceğin hafızlarına ziyaret
YEREL HABERLER Müftü Çakır’dan geleceğin hafızlarına ziyaret
Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor
EBYÜ’den korona virüs açıklaması
YEREL HABERLER EBYÜ’den korona virüs açıklaması
Erzincan'da Rektör Levent ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Erzincan'da Rektör Levent ve 3 yardımcısının testi ...
Mimar Sinan Mahallesinde yol çalışması
YEREL HABERLER Mimar Sinan Mahallesinde yol çalışması
Gazeteci Fatih Çetinkaya’nın mutlu günü
YEREL HABERLER Gazeteci Fatih Çetinkaya’nın mutlu günü
Köpekle kazın dostluğu
YEREL HABERLER Köpekle kazın dostluğu
Rektör Levent’in test sonucu pozitif çıktı
YEREL HABERLER Rektör Levent’in test sonucu pozitif çıktı
Hastane ziyaretçilere kapatıldı
YEREL HABERLER Hastane ziyaretçilere kapatıldı
Kemaliye Kaymakamlığı'nda görev değişimi
YEREL HABERLER Kemaliye Kaymakamlığı'nda görev değişimi
Genç hafız kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç hafız kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını ...
Bakan Kasapoğlu: Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Türkiye talep eden değil, talep ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Formula 1 açıklaması: “Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Formula 1 açıklaması: “Biz ...
Bakan Kasapoğlu, Ergan Dağı'nda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Ergan Dağı'nda incelemede bulundu
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan’da bir dizi temaslarda bulunacak
YEREL HABERLER Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan’da bir dizi ...
Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda yiyecek içecek ikramları durduruldu
YEREL HABERLER Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda ...
Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X