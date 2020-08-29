Dev örümcek ile yavru kedinin mücadelesi kamerada

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde 'sarıkız' olarak bilinen dev et yiyen örümcek ile yavru kedinin karşılaştığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kemaliye ilçesinde, halk arasında `Sarıkız´, `Sarı Ömer´ ya da `Böğü´ olarak bilinen ve et yiyen dev Solifugae örümceğinin, kedi ile mücadelesi kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından bir restoranın girişinde cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yavru kedinin örümceği patileriyle ittirme anları ve yaşanan mücadele anbean görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-08-29 09:49:09
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