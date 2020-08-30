Paraşütçülerden zafer uçuşu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında büyük taarruzun 98. yıl dönümünde yamaç paraşütü sporcuları Erzincan semalarında Türk bayrağı açarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolaysıyla Erzincan semalarında renk cümbüşü gerçekleşti. Erzincanlı sporcuları Zafer Bayramı için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çakırman Tepesi'nde bir araya gelen sporcular, Erzincan semalarında yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşadı. Bin 550 metre yükseklikteki tepeden sırayla kalkış yapan paraşütçüler Zafer Bayramı için Türk bayrağı açtılar. Yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra Çakırman köyüne güvenli şekilde indi.



Bayramının coşkusunu gökyüzünde yaşadık

Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) Başkanı Eren Varlı, “Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak bugün Çakırman mevkiindeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şanlı Türk bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdık. 5 kişilik bir ekibimizle geldik buraya. Erzincan zaten bu alanda ünlü bir şehir, Buradan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusunu gökyüzünde yaşadık” dedi.

Yamaç paraşütü sporcusu Sedat Cengiz ise, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bizde kendimizce bu güzel Zafer Bayramımızı gökyüzünde kutlayalım dedik. Şanlı Türk bayrağımızı gökyüzünde açtık. Güzel bir uçuş oldu. Türk halkının milletimizin bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Yamaç paraşütü kadın sporcusu Kübra Cengiz’de, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı 5 arkadaşımızla birlikte gökyüzünde Türk Bayraklarını paraşütümüze asarak kutladık. Buradan bütün Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.