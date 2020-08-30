Stajı biten avukatlar Girlevik’te stres attı

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Erzincan’da stajlarını tamamlayan 20 avukat, Girlevik Şelalesinde stres attı.

Erzincan Barosunca düzenlenen organizasyonla stajlarını tamamlayan avukat adayları, Girlevik Şelalesini ziyaret etme imkanı buldu.

Stajlarını tamamlayan avukatlarla doğa harikası Girlevik Şelalesinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Baro Başkanı Adem Aktürk, “20 stajyer avukatımız doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Mesleğe yeni adım atacak meslektaşlarıma gönüllerince bir meslek hayatı diliyorum.” dedi.

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