Erzincan´daki yaban keçileri kurtuldu

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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü´nün Erzincan´da 26 adet yaban keçisinin avlanması için açtığı ihale hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şubesi, Karadağ, Akça, Abrenk, Kazankaya, Doğandere, Bağlıca, Çayyaka, Cimin, Yamanalı, Dumanlı, Kapıkaya, Sarıçiçek, Dutluca ve Abenk bölgelerinde, '26 adet yaban keçisinin kotalarının avlattırılması işi' için 3 Temmuz 2020 tarihinde ihale açtı. Salda İçin Türkiye Grubu'nda yer alan veteriner hekim Askar Altınöz de Erzincan İdare Mahkemesi´ne yürütmenin durdurulması talebiyle başvurdu.

Başvuruyu görüşen mahkeme, 'Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır' ve 'Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır' maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin verdiği karar, veteriner hekim Askar Altınöz ile hayvanseverler tarafından sevinçle karşılandı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-31 10:54:56



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