Erzincan'da 26 dağ keçisinin avlanması için açılan ihale durduruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da 26 dağ keçisinin avlanması için açılan ihale durduruldu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde 7 parti halinde toplam 26 adet yaban keçisinin avlanması ihale yapılmıştı. İhaleye ilişkin Erzincan İdare Mahkemesi nesli tükenme tehlikesi altında olan 26 yaban keçisi için "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Erzincan'da 26 dağ keçisinin avlanması için açılan ihale durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 13’üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde 7 parti halinde toplam 26 adet yaban keçisinin avlanması ihale yapılmıştı. İhaleye ilişkin Erzincan İdare Mahkemesi nesli tükenme tehlikesi altında olan 26 yaban keçisi için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şubesi tarafından, Karadağ, Akça, Abrenk, Kazankaya, Doğandere, Bağlıca, Çayyaka, Cimin, Yamanalı, Dumanlı, Kapıkaya, Sarıçiçek, Dutluca, Abenk bölgelerinde 26 adet yaban keçisinin kotalarının avlattırılması işi için 3 Temmuz 2020 tarihinde ihaleye çıktı.
Bunun üzerine Erzincan İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma gerekçesine ilişkin “Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır’ maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan´daki yaban keçileri kurtuldu
YEREL HABERLER Erzincan´daki yaban keçileri kurtuldu
Binali Yıldırım Erzincan’da rafting yaptı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Erzincan’da rafting yaptı
140 ton saman yandı
YEREL HABERLER 140 ton saman yandı
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ...
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin ...
Stajı biten avukatlar Girlevik’te stres attı
YEREL HABERLER Stajı biten avukatlar Girlevik’te stres attı
Erzincan'da her düğüne bir görevli
YEREL HABERLER Erzincan'da her düğüne bir görevli
30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
Paraşütçülerden zafer uçuşu
YEREL HABERLER Paraşütçülerden zafer uçuşu
Aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan alkollü şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan alkollü ...
Dev örümcek ile yavru kedinin mücadelesi kamerada
YEREL HABERLER Dev örümcek ile yavru kedinin mücadelesi kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X