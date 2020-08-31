Binali Yıldırım memleketinde rafting yaptı, nehirde yüzdü



Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)TÜRKİYE'nin son başbakanı, TBMM eski başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Bir süredir memleketi Erzincan´da bulunan Binali Yıldırım, hafta sonunda Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle birlikte Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ndeki rafting organizasyonuna katıldı.

Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü yakınlarında düzenlenen etkinlik öncesi, rafting rehberleri tarafından Yıldırım ve beraberindekilere raftingle ilgili bilgiler verildi. Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yaptı. Yıldırım, nehrin azgın dalgalarında heyecanlı anlar yaşarken, durgun sularının olduğu bölgede ise kendini nehrin serin sularına bırakarak yüzdü.

'HERKESİ ERZİNCAN'A DAVET ETTİ'

İki saat süren raftingin ardından konuşan Yıldırım, Kemah bölgesinde hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla rafting yapabileceğini ifade etti. Su sporları ve doğa sporlarının yanı sıra Erzincan´ın tarihi ve doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu söyleyen Yıldırım, herkesi Erzincan´a beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için her şey var. Su sporları, doğa sporları ve yamaç paraşütü var. Karanlık Kanyon'ndan Taş Yol trafiğine, Eğin'den İliç Eriç Kanyonu´na, Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş Dağları´ndaki Yedi Göller Bölgesi'ne kadar Erzincan, bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları sunuyor."DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-31 12:00:32



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